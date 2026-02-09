“Cose da ragazz*?”: prosegue il percorso per orientarsi tra social, gaming e territori del rischio

Comprendere cosa attrae i giovanissimi nel mondo digitale e fisico, riconoscendo al contempo i legami che li uniscono e i rischi che corrono. Con questo obiettivo è nato “Cose da ragazz*?”, un percorso di quattro incontri che si tiene a Guastalla ogni settimana in via Donizetti 1.

L’iniziativa è rivolta specificamente ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni (frequentanti la scuola secondaria di primo grado) e ai loro genitori. Il progetto propone una formula particolare: i due gruppi lavorano nello stesso luogo ma in parallelo, supportati da una psicologa, un educatore e diverse educatrici.

I temi: dal gaming alle uscite con gli amici

Il percorso punta a esplorare i territori del tempo libero contemporaneo. Tra i temi al centro del confronto figurano il mondo del gaming, l’uso dei social network e delle chat, ma anche le prime uscite di gruppo tra coetanei. L’idea è quella di fornire strumenti concreti per accompagnare i figli attraverso le sfide della preadolescenza, promuovendo una partecipazione attiva (è infatti possibile partecipare anche insieme a un amico per facilitare l’inserimento nel gruppo).

Gli incontri si svolgono ogni martedì, fino al 24 febbraio 2026, dalle 18.30 alle 20.00.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Famiglie Bassa Reggiana e ASBR (Azienda Servizi Bassa Reggiana), in collaborazione con il Servizio Formazione Papa Giovanni XXIII.

La partecipazione è totalmente gratuita, ma i posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione.

Info e iscrizioni: 335 1415137; centrofamiglie@asbr.it