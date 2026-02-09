Con ‘La febbre del sabato sera’ prosegue la rassegna di Musical al Teatro Comunale di Modena

Prosegue martedì 10 febbraio e mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 la rassegna di Musical al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena con La febbre del sabato sera. Prodotto dalla Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, e ispirato al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (versione per il Nord America scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti, il musical è diretto da Mauro Simone.

Ispirato alla iconica pellicola con John Travolta, il musical racconta la storia di Tony Manero, giovane italo-americano che trova nella pista da ballo la sua via di fuga dalla monotonia quotidiana. Con le leggendarie hit dei Bee Gees – da Stayin’ Alive a Night Fever – e una regia che fonde cinema e teatro, lo spettacolo è un inno alla giovinezza, alla ribellione e alla ricerca di sé. La regia di Mauro Simone si è avvalsa delle trascinanti coreografie di Chris Baldock (coadiuvato da Giorgio Camandona come assistente) e della direzione musicale di Andrea Calandrini che valorizza, grazie al disegno fonico di Enrico Porcelli, voci soliste e cori in brani tanto iconici quanto impegnativi. Le scenografie disegnate da Lele Moreschi, ricreano con fluidità, veridicità e attenzione ai dettagli gli ambienti interni più tradizionali così come quello, futuristico e coinvolgente, della 2001 Odissey, dove il disegno luci di Francesco Vignati esplode in un caleidoscopio di colori. I costumi di Riccardo Sgaramella hanno preso ispirazione dagli elementi tradizionali del film così come da una ricerca sulle tendenze anni ‘70, ancora attualissime in termini di forme, tessuti e colori e contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi e a sottolinearne l’andamento emotivo. Il testo e le liriche di alcune canzoni sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre i brani che animano le scene ambientate alla 2001 Odissey sono interpretati in inglese.

Il ruolo del protagonista Tony Manero è affidato a Simone Sassudelli, classe 1995, diplomato alla SDM – Scuola del Musical. Dopo aver preso parte West Side Story nel ruolo di Snowboy, nel 2017 si trasferisce negli Stati Uniti per perfezionare i suoi studi all’AMDA – American Musical and Dramatic Academy di Los Angeles. Negli USA, per Musical Theatre West è nel cast di Oliver!, Catch Me If You Can e, per Moonlight Stage Productions, di The Producers, West Side Story e Victor/Victoria. Dopo l’esperienza americana, nel 2019 torna in Italia con la Compagnia della Rancia nel ruolo di Danny Zuko in Grease (già nel cast in una stagione precedente), sotto la regia di Saverio Marconi, quella associata di Mauro Simone e le coreografie di Gillian Bruce; resta protagonista di questo musical fino al 2023.

Gaia Soprano sulla pista da ballo insieme a Tony Manero interpreta il ruolo di Stephanie Mangano. Carismatica, affascinante, Gaia è nata a Milano nel 1998 e ha iniziato a danzare fin da bambina. Diplomata alla SDM, debutta nel 2021 in La piccola bottega degli orrori e, per due stagioni, interpreta Cassandra in Cats. Nel 2023, brilla nell’edizione tedesca di Jesus Christ Superstar e si esibisce a Sanremo con Elodie.

Biglietti da 16 a 40€ salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info su www.teatrocomunalemodena.it.