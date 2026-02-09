Chiusure programmate in A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

Dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.