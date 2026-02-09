Alla scoperta di Morricone al Celebrazioni di Bologna con l’Ensemble Symphony Orchestra

Forte di uno straordinario successo che ha visto tre sold out nelle precedenti stagioni, l’Ensemble Symphony Orchestra approda per la quarta volta al Teatro Celebrazioni di Bologna. Giovedì 12 febbraio (ore 21.00), sotto la direzione di Giacomo Loprieno, l’Orchestra rinnova l’omaggio a Ennio Morricone con lo spettacolo Alla scoperta di Morricone: un’esperienza multimediale tra musica e narrazione che, di anno in anno, si arricchisce di pagine inedite del vasto repertorio del compositore.

L’Ensemble Symphony Orchestra celebra il genio del Maestro con un viaggio che va oltre i grandi classici. Sebbene non manchino i temi leggendari – come Mission, Nuovo Cinema Paradiso o Per qualche dollaro in più – lo spettacolo dà voce anche a partiture meno esplorate e ai successi scritti da Morricone per star del calibro di Mina e Joan Baez, qui reinterpretati in una suggestiva versione sinfonica.

Sul palco, l’Orchestra sarà affiancata da eccellenze della scena musicale italiana, tra cui il violoncellista Federico Covre e il trombettista Stefano Benedetti. Ad arricchire la serata, la voce del soprano Anna Delfino – interprete dell’iconico “Deborah’s Theme” da C’era una volta in America – e il virtuosismo di Attila Simon, violinista del Cirque du Soleil, a cui è affidato il solo di Love Affair. La narrazione, tesa a evocare personaggi e atmosfere, sarà curata dall’attore e regista Andrea Bartolomeo, figura di rilievo nei festival internazionali e già protagonista di opere acclamate come Il giardino dei ciliegi e il pluripremiato Macbettu.

