A Modena controlli amministrativi congiunti presso esercizi pubblici del centro storico

Nell’ambito di un potenziamento dei controlli amministrativi sulle attività di intrattenimento allo scopo di tutelare l’incolumità dei lavoratori e degli avventori, in ossequio a quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella serata di sabato 7 febbraio scorso, il Questore di Modena ha disposto specifici servizi interforze presso pubblici esercizi del centro storico e delle aree limitrofe.

L’attività ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dalla Squadra Amministrativa della Questura, unitamente ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e all’Ispettorato del Lavoro.

Il servizio congiunto, dopo una preliminare ricognizione del territorio, ha consentito di controllare amministrativamente due pubblici esercizi.

Nel corso delle verifiche i Vigili del Fuoco hanno proceduto al sequestro complessivo di 65 bombole di gpl, per un quantitativo di 885 kg di combustibile, illecitamente custodite e utilizzate per alimentare “funghi riscaldanti”.

Nel contempo, è stata prescritta la rimozione dall’interno dei locali di detti “funghi” entro 30 giorni, in quanto gli stessi devono essere utilizzati all’esterno, ridefinita la capienza massima dei locali a 100 persone in funzione delle dimensioni delle uscite di sicurezza e comunicata ai titolari delle licenze l’impossibilità di utilizzo di fiamme libere.

L’ispettorato Territoriale del Lavoro ha accertato la presenza complessiva di 7 lavoratori non autorizzati, motivo per il quale è stata prescritta la sospensione dell’attività in caso di mancata regolarizzazione delle posizioni lavorative. In relazione a dette irregolarità e all’inadempienza delle relative prescrizioni obbligatorie, saranno elevate sanzioni amministrative per oltre 40mila euro. Nei confronti del titolare di un locale è stata anche disposta l’immediata sospensione dell’attività, essendo stata riscontrata la mancanza del piano di emergenza ed evacuazione.

La Polizia Locale ha effettuato verifiche tecniche sugli impianti audio e sulla regolarità della documentazione amministrativa e dei titoli autorizzativi, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. In atto a cura della Squadra Amministrativa della Questura verifiche sulla regolarità delle licenze.