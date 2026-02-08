Reggio Emilia: arrestato il presunto autore di uno scippo in danno di un’anziana signora

È un diciannovenne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale, il soggetto sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nelle scorse ore da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, in quanto gravemente indiziato di essere l’autore dello scippo commesso nel pomeriggio di sabato 31 gennaio scorso nel centro di Reggio Emilia ai danni di un’anziana signora di 96 anni.

Per sette giorni consecutivi gli investigatori della Polizia di Stato si sono messi sulle sue tracce. Fondamentale, ai fini dell’identificazione, è risultata sia la capillare presenza sul territorio dei poliziotti, che quotidianamente pattugliavano la zona dei fatti e quelle limitrofe, sia la visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, che ha consentito di effettuare un vero e proprio pedinamento elettronico del presunto autore, ricostruendone gli spostamenti nel centro cittadino prima e dopo il fatto.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire tutta la vicenda, sin dal momento in cui il giovane avrebbe scelto la vittima. Dopo aver incrociato l’anziana mentre percorreva via San Pietro Martire, notata la borsa che portava con sé, l’avrebbe seguita fino al suo arrivo in via Chierici. A quel punto il giovane avrebbe sottratto la borsa all’anziana signora, che nel mentre cadeva al suolo, per poi darsi alla fuga in via Guasco con la borsa in mano.

I particolari capi di abbigliamento indossati dal giovane, unitamente alle sembianze fisiche, sono risultati determinanti per l’adozione del provvedimento di fermo, dopo che il soggetto era stato prontamente rintracciato durante uno dei servizi specifici effettuati nel centro cittadino da parte degli investigatori reggiani.

Nel corso del controllo, il diciannovenne è stato inoltre trovato in possesso di una tessera fedeltà di un supermercato intestata a un’altra donna, la quale, sempre nella giornata del 31 gennaio, aveva denunciato il furto con strappo della propria borsa questa volta in via Balletti.

Sulla base a ciò, il giovane è stato sottoposto a provvedimento di fermo di polizia giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa, lesioni personali (poiché l’anziana signora, a seguito dei fatti, ha riportato la frattura del femore e si trova tutt’ora ricoverata in ospedale) nonché ricettazione.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 19enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini della Polizia di Stato reggiana, coordinate dalla Procura della repubblica diretta dal Procuratore dott. Calogero Gaetano Paci, proseguiranno al fine di far luce su altri episodi analoghi.