Prignano sulla Secchia, frana sulla Provinciale 19

Sulla strada provinciale 19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, si è verificato, nella giornata di domenica 8 febbraio, il distacco di parte del versante di monte della strada, causando la parziale occupazione della sede viaria.

I tecnici della Provincia di Modena e della ditta Canovi Costruzioni srl hanno provveduto ad un parziale intervento di messa in sicurezza della strada, che al momento risulta aperta con senso unico alternato, in attesa di un sopralluogo tecnico per valutarne la gravità e quindi quale siano le azioni ad approntare.