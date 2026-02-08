lunedì, 9 Febbraio 2026
Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile di slittino

CORTINA (ITALPRESS) – Dominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3’31″191, e dell’austriaco Jonas Mueller, argento in 3’31″787. Si ferma sul 3’32″125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0″934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022. Quella di Fischnaller è l’ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l’oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). Ed è record per l’Italia Team: mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare.
– foto Ipa Agency –
