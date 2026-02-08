domenica, 8 Febbraio 2026
Al Duse di Bologna il ‘Social Concert’ dell’Orchestra Senzaspine

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sarà il pubblico il vero protagonista del concerto dell’Orchestra Senzaspine in cartellone martedì 10 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Scalda i motori, infatti, il ‘Social Concert’ concerto sinfonico in cui a scegliere il programma da ascoltare sarà il pubblico, votando in diretta tra una selezione di brani che spaziano da Rossini a Verdi, da Mozart a Beethoven, da Tchaikovsky a Prokofiev, da Bizet a Grieg. Con questo format, l’ensemble guidato dal M° Tommaso Ussardi, proporrà un’esperienza musicale coinvolgente e imprevedibile che trasforma la tradizionale fruizione del concerto in un dialogo aperto e interattivo tra palco e platea.

A impreziosire l’evento i visual dal vivo, realizzati in tempo reale da Daniele Poli, che accompagneranno la musica con immagini sincronizzate, amplificando lo spettro linguistico e l’impatto emotivo dello spettacolo.

Al fine di rendere lo spettacolo inclusivo e aperto a tutti, sarà disponibile un sistema di diffusione audio compatibile con impianti cocleari, attivabile tramite connessione WiFi. Un servizio pensato per migliorare l’esperienza sonora da parte delle persone con disabilità uditiva e parte dell’impegno dell’Orchestra Senzaspine a sostegno di una cultura davvero accessibile.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

















Redazione 1

