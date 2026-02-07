Una settimana all’Università: gli studenti del Liceo “F. Corni” di Modena in visita al DIEF di Unimore tra IA e cybersecurity

Dal 2 al 6 febbraio il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore ha ospitato 15 studenti del Liceo Scientifico “F. Corni” di Modena per una settimana di attività formative dedicate all’informatica, organizzate e svolte dai docenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

“L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di orientamento e di avvicinamento al mondo universitario, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con tematiche attuali e applicative dell’informatica e dell’ingegneria informatica” – ha commentato il Prof. Costantino Grana, Vicerettore con delega a Trasformazione digitale e intelligenza artificiale.

Il programma si è aperto lunedì 2 febbraio con un’introduzione alla programmazione in Python, accompagnata da esercitazioni pratiche volte a consolidare i concetti fondamentali del coding e della programmazione strutturata.

Il giorno seguente, martedì 3 febbraio, le attività si sono focalizzate sull’intelligenza artificiale, affrontando i principi di base dell’IA, le modalità di addestramento dei modelli, il ruolo dell’accelerazione hardware tramite GPU e alcune applicazioni chiave della computer vision, quali la classificazione di immagini, l’object detection e il tracking.

Mercoledì 4 febbraio è stato dedicato all’intelligenza artificiale generativa multimodale. Dopo una prima introduzione ai Large Language Models (LLM) testuali e ai meccanismi di Retrieval-Augmented Generation (RAG), gli studenti hanno esplorato LLM multimodali e partecipato ad attività pratiche di generazione di immagini.

Le giornate formative sono proseguite giovedì 5 febbraio affrontando il tema della sicurezza informatica, partendo da un’introduzione alle principali vulnerabilità software, in particolare nel contesto delle applicazioni web. Gli studenti hanno sperimentato scenari di attacco su sistemi isolati e intenzionalmente vulnerabili, discutendo successivamente le principali contromisure e i sistemi di classificazione delle vulnerabilità.

La giornata conclusiva, venerdì 6 febbraio, è stata dedicata a un’introduzione alle basi di dati e al linguaggio SQL, durante la quale sono stati presentati i concetti fondamentali della modellazione dei dati e svolte esercitazioni pratiche di interrogazione su database.