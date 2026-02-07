sabato, 7 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressCina, inaugurato nuovo terminal aeroportuale a Sanya





Cina, inaugurato nuovo terminal aeroportuale a Sanya

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Cina, inaugurato nuovo terminal aeroportuale a Sanya

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Terminal 3 dell’Aeroporto internazionale Phoenix della città turistica tropicale di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, è entrato ufficialmente in funzione venerdì, una mossa che dovrebbe rafforzare le capacità di supporto operativo dell’aeroporto durante l’attuale picco di viaggi per la Festa di primavera.
Con la nuova struttura, l’area complessiva dei terminal dell’aeroporto si è ampliata a 228.000 metri quadrati, mentre il flusso annuo di passeggeri dovrebbe raggiungere i 30 milioni, secondo quanto riferito dall’aeroporto.
L’apertura del nuovo terminal segna un passo chiave nell’espansione dell’aeroporto e nell’aggiornamento del suo modello operativo, ha affermato l’aeroporto.
Le operazioni di prova del nuovo terminal sono iniziate il primo febbraio, con Hainan Airlines che ha trasferito quattro rotte nella nuova struttura.
L’Aeroporto internazionale Phoenix di Sanya è un importante hub di trasporto per il Porto di libero scambio di Hainan, collegando Sanya con destinazioni nazionali e internazionali.
La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, quest’anno cade il 17 febbraio.

– foto Xinhua –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.