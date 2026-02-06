Valorizzare le eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: dalla Regione un bando da 120mila euro destinato ai Comuni per sostenere iniziative di promozione

Formaggi, salumi, ortaggi, frutta. E poi il vino, l’aceto balsamico e l’olio extravergine di oliva. Un patrimonio Dop e Igp che racconta l’identità di una comunità, non solo produttiva, ma anche sociale e culturale.

È per valorizzarlo, e favorirne una sempre maggiore conoscenza tra i cittadini, che la Regione ha messo a disposizione 120mila euro di risorse destinate ai Comuni dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni a livello locale, per la promozione dei prodotti a indicazione geografica e denominazione di origine protetta.

Le risorse, assegnate tramite bando, si inseriscono nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione delle produzioni certificate, riconosciute a livello europeo, e mira a rafforzare il legame tra qualità agroalimentare e territori, sostenendo il ruolo dei Comuni come primi promotori delle eccellenze locali.

“È importante ricordarlo: l’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per numero di prodotti Dop e Igp- sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi-. Parliamo di un patrimonio straordinario che va salvaguardato, tutelato e valorizzato non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e identitario. Le Dop e le Igp raccontano la storia dei nostri territori, il lavoro delle imprese agricole e delle filiere, il rapporto profondo tra comunità e produzioni. E, oltre alla qualità dei prodotti, rappresentano anche presìdi economici, sociali e culturali, che tengono vivi i territori e rafforzano il legame tra chi produce e chi consuma. In questo senso, la promozione delle Dop e delle Igp è anche uno strumento di tutela, perché aiuta a distinguere il valore autentico delle produzioni certificate, rafforzando trasparenza e fiducia lungo tutta la filiera, a partire dalle scelte delle consumatrici e dei consumatori”.

“Per questo- prosegue Mammi- abbiamo scelto di operare ancora una volta in stretta sinergia con gli enti locali, sostenendo i Comuni che organizzano iniziative capaci di portare questi prodotti al centro della vita dei territori, all’interno di eventi, manifestazioni e momenti di incontro. È un modo concreto per rafforzare la conoscenza delle nostre eccellenze, sostenere il tessuto produttivo, le operatrici e gli operatori del settore, e rendere sempre più riconoscibile il valore dell’agroalimentare emiliano-romagnolo come scelta consapevole per cittadine e cittadini”.

Il bando

Le risorse messe a bando saranno erogate in due tranche, offrendo ai Comuni più finestre temporali per accedere ai contributi: la prima, da 60mila euro, per le domande che arriveranno entro il 30 giugno 2026 e che riguardano iniziative da svolgersi entro il 31 luglio 2026. La seconda, da ulteriori 60mila euro, per le domande pervenute a partire dal 1^ luglio fino al 30 settembre 2026, per iniziative da realizzare dal 1^ agosto al 31 dicembre.

Per ciascun beneficiario è ammessa un’unica domanda, riferita a una sola iniziativa. Il valore del contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

Per accedere al contributo, il Comune interessato deve presentare domanda tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili al link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp