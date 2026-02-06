Torna “Mirandola in Love” con installazioni, musica e una gallery digitale dedicata alle coppie

Fino al prossimo 15 febbraio Mirandola si “veste d’amore” e rinnova l’appuntamento con “Mirandola in Love”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale che celebra San Valentino e contestualmente punta a valorizzare il centro cittadino, quale luogo di incontro, bellezza e condivisione. Anche quest’anno Piazza Costituente sarà il cuore pulsante dell’iniziativa, in particolare il viale che ospita il busto di Giovanni Pico della Mirandola, si riaccenderà di luci scintillanti oltre alla cornice 3D personalizzata di Mirandola, ritornando ad essere una apprezzata meta per “selfie sentimentali”. Un invito aperto non solo agli innamorati, ma a tutti coloro che desiderano raccontare il proprio legame con la città attraverso uno scatto.

In occasione di San Valentino, il Comune invita le coppie a partecipare attivamente all’iniziativa inviando una foto di coppia, accompagnata possibilmente da una frase, un pensiero o una dedica d’amore, entro le ore 12 di Venerdì 13 Febbraio all’indirizzo mail ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it. Le immagini raccolte saranno pubblicate il 14 e il 15 Febbraio sui totem digitali di Piazza Costituente e presso la Stazione dei Treni, trasformando gli spazi pubblici in una grande galleria condivisa dedicata all’amore.

Il momento clou delle celebrazioni sarà sabato 14 febbraio dove presso Piazza Costituente sarà possibile trascorrere un romantico pomeriggio in musica nel cuore di Mirandola: i Dixie Brothers animeranno il centro storico con canzoni d’amore e celebri colonne sonore, per festeggiare con la giusta atmosfera la Festa degli innamorati.

“Abbiamo voluto confermare e rinnovare ‘Mirandola in Love’ – commenta l’Assessore alla Promozione del Territorio Marco Donnarumma – perché crediamo che San Valentino possa essere un’altra occasione per vivere la città in modo diverso, più lento e partecipato. Mirandola offre uno scenario autentico e accogliente, capace di parlare a tutte le generazioni. Le installazioni, la musica e il coinvolgimento diretto delle persone contribuiscono a creare un’atmosfera speciale, che valorizza il centro storico e rafforza il senso di comunità.”

Con “Mirandola in Love”, la città si conferma ancora una volta un luogo dove emozioni, relazioni e spazi urbani si incontrano, dando vita a un San Valentino diffuso, partecipato e aperto a tutti.