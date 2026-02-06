San Felice sul Panaro, lettera di apprezzamento di un cittadino per l’intervento dei carabinieri

Nella tarda serata del 31 gennaio scorso, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Carpi ha ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza 112, relativa ad un presunto furto in atto presso un’abitazione isolata di San Felice sul Panaro.

La richiesta, proveniente da un vicino di casa, riferiva della presenza di un individuo all’interno dell’abitazione di un uomo anziano, solo in casa e con significative difficoltà di salute.

I militari della pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia raggiungevano immediatamente il luogo e procedevano alla verifica completa dell’abitazione, accertando l’assenza di persone al suo interno e la mancanza di segni di effrazione o ammanchi: in quel contesto, l’anziano proprietario riferiva di aver notato un uomo che, con una torcia, si muoveva nei locali, per poi allontanarsi poiché messo in fuga dalle sua urla.

Nei giorni successivi, l’Arma ha ricevuto una lettera di sentito ringraziamento da parte del vicino che aveva effettuato la segnalazione, in cui esprimeva profonda gratitudine per la tempestività dell’intervento, sottolineando come i militari siano giunti sul posto in pochi minuti e abbiano controllato con scrupolo ogni ambiente dell’abitazione.

L’uomo evidenziava inoltre la premura e la sensibilità dimostrate nei confronti dell’anziano e, rimasto favorevolmente colpito dall’accaduto, rimarcava un gesto semplice ma significativo: la sostituzione della lampadina esterna bruciata, compiuta dai Carabinieri con attenzione e rispetto, per restituire un maggiore senso di sicurezza.

Nella sua lettera, il cittadino definiva i militari intervenuti “gentili e premurosi come mai visti”, chiedendo espressamente che il proprio apprezzamento fosse trasmesso ai Carabinieri coinvolti e a tutto il personale delle Stazioni del territorio.

L’Arma dei Carabinieri accoglie con gratitudine tali attestazioni, che confermano il valore del servizio quotidiano svolto sul territorio: un impegno che unisce prontezza operativa, vicinanza ai cittadini ed attenzione alle persone più fragili.