Reggio Emilia: ubriaco, minaccia di tagliare la gola a un poliziotto. Denunciato

Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, verso le ore 14:30, la Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia ha ricevuto una segnalazione della presenza di una persona molesta nei pressi di alcuni esercizi commerciali di Piazza Martiri del VII Luglio.

I poliziotti della Squadra Volanti si dirigevano verso il luogo segnalato ma, durante il tragitto, ricevevano un’ulteriore segnalazione di un soggetto molesto, poi accertato essere lo stesso della segnalazione precedente, che si stava dirigendo verso la Caserma Zucchi.

A quel punto gli agenti riuscivano a rintracciare l’uomo, poi identificato in un 44enne italiano, già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti, che si mostrava sin da subito molto aggressivo verso i poliziotti nonché in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Alla richiesta di mostrare i documenti e di mantenere una condotta conforme alla legge, il 44enne, dapprima cercava lo scontro per poi iniziare ad insultare gli operatori nonché minacciare di tagliare la golo ad un agente della Polizia di Stato.

Con non poca fatica l’uomo veniva  accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di minacce a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

















