Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 7 febbraio 2026

Cielo generalmente nuvoloso con rovesci sparsi nelle ore centrali della giornata, localmente anche a carattere temporalesco, più probabilmente sulla costa meridionale. Fenomeni in esaurimento serale.
Temperature minime in diminuzione con valori di 4/6 gradi sulla pianura orientale e la costa, attorno a 1/3 sulla pianura emiliana occidentale; in rialzo le massime con valori, in pianura e sulla costa, attorno a 12/13 gradi. Venti deboli sud-occidentali lungo i rilievi appenninici con rinforzi nelle prime ore della giornata, deboli nord-orientali sulle pianure nelle ore centrali, deboli variabili ovunque dalla serata. Mare poco mosso.
(Arpae)