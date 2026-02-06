venerdì, 6 Febbraio 2026
Modena: spintona i Carabinieri per evitare il controllo. Bloccato con lo spray al peperoncino e denunciato

Cronaca
Tempo di lettura 1 min.
Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 28 anni, originario del Burkina Faso e residente in città, responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono svolti in piazza Guido Rossa: durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato il giovane per una verifica d’iniziativa. Alla richiesta di fornire i documenti per l’identificazione, l’uomo ha reagito con aggressività, opponendosi attivamente alle operazioni e dimenandosi energicamente, sino a spintonare gli operatori nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Per vincere la resistenza e garantire la sicurezza dei presenti, i Carabinieri sono stati costretti a utilizzare lo spray a base di oleoresina “Capsicum” in dotazione, riuscendo così a contenere e bloccare il 28enne. A seguito della successiva perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish, successivamente sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

 

 

















