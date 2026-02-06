venerdì, 6 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena: due stranieri arrestati dopo una rapina in un’attività commerciale





Modena: due stranieri arrestati dopo una rapina in un’attività commerciale

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine tratta dal video fornito dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni e un cittadino ghanese di 37 anni per il reato di rapina aggravata in concorso.

Nella serata del 2 febbraio scorso, intorno alle 22:00, la Squadra Volante è intervenuta presso un’attività commerciale in zona Buon Pastore, dove il titolare aveva segnalato, tramite linea di emergenza 112 NUE, di aver patito una rapina ad opera di due persone, una delle quali lo aveva afferrato alle spalle, trascinandolo sul retro del negozio, mentre l’altro si impossessava del registratore di cassa, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, grazie alle informazioni raccolte sul posto ed all’analisi delle immagini di videosorveglianza di cui è dotato l’esercizio commerciale, riconoscevano con sicurezza uno dei due rapinatori, il 42enne, già gravato da precedenti specifici. Raggiunta l’abitazione dell’uomo, gli agenti riuscivano a individuare e bloccare entrambi gli indagati, nonostante un tentativo di fuga.
Nella loro disponibilità veniva rinvenuta la somma di denaro poco prima rapinata ed e particolare diverse monete di vario tipo corrispondente a quelle contenute nel registratore di cassa.

Nella giornata del 4 febbraio scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena convalidava l’arresto ed applicava ad entrambi la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto da questa Procura.

Si rammenta che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino alla sentenza di condanna irrevocabile.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.