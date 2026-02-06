venerdì, 6 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Modena, controllo di iniziativa dei Carabinieri: straniero irregolare espulso

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nell’ambito di un servizio perlustrativo in zona “Musicisti”, hanno eseguito un controllo di iniziativa nei confronti di un individuo sorpreso in atteggiamento sospetto.

L’uomo, identificato in un 60enne tunisino con precedenti di polizia per reati predatori e porto di oggetti atti ad offendere, a seguito di accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale.

All’esito delle formalità di rito, lo straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano.

L’attività conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza della comunità e nel vigilare sul rispetto delle normative, a tutela della legalità.

 

















Redazione 1

