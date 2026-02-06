venerdì, 6 Febbraio 2026
Mirandola chiude un tratto della strada Provinciale 9

Lavori del consorzio Burana da lunedì 9 febbraio

Lunedì 9 febbraio dalle ore 8,30 chiuderà un tratto di strada provinciale 9 nel territorio comunale di Mirandola per l’avvio di un cantiere del Consorzio della Bonifica Burana.

Per consentire lo svolgimento delle opere, il tratto di strada interessato, lungo complessivamente 600 metri (via Imperiale), resterà chiuso al transito per 40 giorni fino a venerdì 20 marzo e per limitare i disagi alla circolazione sarà predisposta adeguata segnaletica di deviazione.

In particolare, gli itinerari alternativi prevedono il transito veicolare per le frazioni di Pavignane e Massa Finalese.

















