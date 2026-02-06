venerdì, 6 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiMaranello, Luca Mercalli e Matteo Caccia in dialogo su clima e territorio





Maranello, Luca Mercalli e Matteo Caccia in dialogo su clima e territorio

AppuntamentiMaranello
Tempo di lettura 1 min.

Mercoledì 11 febbraio sul palco dell’Auditorium Ferrari il climatologo e l’attore nel primo evento della rassegna Unexpected Maranello

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Luca Mercalli e Matteo Caccia (immagini fornite da ATER Fondazione)

Mercoledì 11 febbraio prende il via la rassegna “Unexpected Maranello”: un ciclo di quattro eventi pubblici per raccontare gli aspetti più autentici e meno conosciuti del territorio, tra arte, cultura e innovazione.

Ad inaugurare la rassegna alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari lo spettacolo “A un passo dal confine” con Luca Mercalli e Matteo Caccia: una serata di parole e ascolto, tra storie vere che diventano inneschi per un dialogo vivo su natura, montagna, clima e futuro, dove la scienza incontra il racconto.

Un progetto realizzato in esclusiva per Maranello, che vedrà sul palco Matteo Caccia, conduttore radiofonico, attore teatrale e docente, in dialogo con il climatologo Luca Mercalli, a costruire insieme una serata di parole e ascolto. Caccia racconta storie vere, piccole e grandi, che parlano di persone, luoghi, scelte. Racconti che non sono mai fine a sé stessi, ma diventano inneschi. Da quelle storie nasce il dialogo con Mercalli. Un dialogo vivo, non accademico, che attraversa la natura, la montagna, il clima, l’ambiente. La scienza incontra il racconto, l’esperienza personale incontra i dati: si parla di ciò che sta cambiando e di come ci riguarda da vicino. Di paesaggi che mutano, di responsabilità, di futuro. Una serata senza conferenze, senza lezioni, solo storie e conversazioni per provare a capire dove siamo e dove stiamo andando. L’ingresso è gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

La rassegna “Unexpected Maranello, realizzata da Città di Maranello, ATER Fondazione e Unexpected Italy con il sostegno della Fondazione di Modena, proseguirà alla Biblioteca Mabic dal 24 al 26 marzo con “Trent’anni di grano”, performance interattiva tra cucina e teatro del Teatro delle Ariette, e all’Auditorium Ferrari il 23 aprile con il concerto dell’Officina del Battagliero, tra musica folk e tradizioni, e il 7 maggio con la commedia dialettale “Frizoun Mudnes” della Compagnia Teatrein ed Furmezen.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.