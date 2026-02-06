Lezioni di legalità nelle scuole di Viano, Regnano e Arceto

Promuovere la “cultura alla legalità” nei confronti degli studenti, attraverso incontri didattici sia negli istituti scolastici che nelle caserme grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici e il corpo docente. Questa in sintesi l’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione che mira a far accrescere sin dall’età scolare la cultura alla legalità, con il fine di diffondere i valori del rispetto delle regole.

In tale ambito, i carabinieri della tenenza di Scandiano, nelle giornate del 2 febbraio scorso hanno incontrato circa 60 alunni delle classi quinte elementari delle scuole primarie di primo grado di Arceto. Il 3 ed il 5 febbraio hanno incontrato circa 80 alunni della scuola primaria e secondaria di Regnano e Viano. Un incontro improntato sulla importanza delle scelte, e la consapevolezza che queste, possano determinare il proprio cammino in maniera positiva.

La finalità non è stata quella di catturare consensi ma di suscitare nei ragazzi, degli spunti di riflessione sulle varie tematiche affrontate e nello specifico: stupefacenti, alcol, violenza di genere e gli innumerevoli pericoli e insidie che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione. Attraverso modalità espositive adatte ai più piccoli basate, anche, su strisce fumettistiche al fine di catalizzare l’attenzione degli scolari, è stato trattato il tema della droga, dell’alcol, cyberbullismo e del bullismo ma anche sul corretto uso di internet con un richiamo particolare alle insidie dei social dove, molti malintenzionati, si nascondono dietro false identità, sugli innumerevoli pericoli e insidie che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione, anche l’educazione alla legalità ambientale e la sicurezza stradale.

Da molti anni l’Arma dei Carabinieri è sensibile all’educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi, per diffondere i valori del rispetto delle regole. In quest’ottica l’Arma reggiana proseguirà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, a diffondere nelle scuole di tutta la provincia, a diffondere i valori di legalità con il fine precipuo di salvaguardare il bene degli studenti.

Il fenomeno maggiormente diffuso tra i più giovani – hanno sottolineato i carabinieri – è la pubblicazione di foto osé tramite social e cellulari, una “mania” tra i minori che rischiano di venire denunciati per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. Un accenno è stato fatto anche alla salvaguardia dei diritti d’autore ribadendo ai ragazzi che scaricare film e musica illegalmente è un reato. Gli incontri stanno offrendo anche l’occasione per illustrare l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri e fornire una generale infarinatura sugli aspetti giuridici di alcuni reati e parlare della sicurezza della circolazione stradale.