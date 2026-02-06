venerdì, 6 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneL'Emilia-Romagna celebra il 177esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana





L’Emilia-Romagna celebra il 177esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana

RegioneRomagna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I giorni che cambiarono il destino dell’Italia, i giorni che tracciarono il percorso verso l’unificazione.

La Regione Emilia-Romagna celebra il 177esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana con “La Repubblica Romana dal Risorgimento al cuore dell’Europa del XXI secolo. In Romagna le radici della nostra Costituzione”. Dal 9 febbraio al 4 luglio 1849 la Repubblica Romana è stata la vicenda più memorabile del Risorgimento, nata sulla spinta dei moti del 1848 in Europa e che ebbe il suo fulcro operativo e ideale in Romagna. Fu governata da un triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi.

Organizzata in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna, l’iniziativa è in programma a Forlì lunedì 9 febbraio, a partire dalle ore 11 con la deposizione della corona al monumento di Aurelio Saffi in piazza Saffi.

A seguire, nella Sala del Consiglio provinciale (piazza Giovan Battista Morgagni, 9), i saluti di Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura, del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, del sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, e del vicesindaco del Comune di Ravenna, Eugenio Fusignani.

L’intervento del presidente Michele de Pascale precede la lectio magistralis “La Repubblica Romana oggi” di Michele Finelli, docente dell’Università di Roma 3 e presidente nazionale Associazione Mazziniana Italiana.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.