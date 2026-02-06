venerdì, 6 Febbraio 2026
Incendio della copertura di un fabbricato in centro storico a Modena

Nella tarda serata di ieri, un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio nel cuore del centro storico di Modena. Erano le 22:43 quando è scattato l’allarme per un incendio che ha interessato la copertura di un fabbricato storico situato in via Sant’Agostino. Sul posto sono state immediatamente inviate diverse squadre per fronteggiare le fiamme, che minacciavano la struttura portante dell’edificio.

In totale sono stati impiegati cinque automezzi, provenienti dalla sede centrale di Modena e dal distaccamento di Sassuolo, per un totale di 14 unità operative. L’incendio ha coinvolto la parte superiore dell’immobile, caratterizzata da un tetto con orditura in travi e travetti di legno. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento e al successivo smassamento dei materiali combustibili, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero ai piani inferiori o agli edifici adiacenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Terminate le operazioni, l’area è stata messa in sicurezza.

















