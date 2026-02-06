Frana lungo la Provinciale 27 a Baiso

Le piogge di questi giorni hanno provocato una frana lungo la provinciale 27 – via Casaletto a Baiso. Sul posto, stamane intorno alle 7:00, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia e il personale della Provincia che ha provveduto alla chiusura della strada. Presente anche il sindaco.
