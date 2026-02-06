Dal 9 al 13 febbraio Cardiologie aperte nel reggiano per la prevenzione cardiovascolare

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. Per questo motivo la Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani e ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi, che da oltre vent’anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 9 febbraio al 15 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia anche quest’anno l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2026”.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi ANMCO delle Strutture aderenti all’iniziativa in tutta Italia, con 1300 ore di consulenza cardiologica gratuita. L’operatore telefonico del numero verde che sarà attivo, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, trasferirà le chiamate ai medici specialisti disponibili. I medici della Cardiologia Ospedaliera dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia risponderanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio.

“L’ANMCO, con oltre 6mila iscritti, sottolinea il dottor Alessandro Navazio, Direttore della Cardiologia Ospedaliera della Azienda USL di Reggio Emilia – è impegnata da oltre 60 anni sul territorio per potenziare l’operato dei propri cardiologi. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, confermandosi insieme ai tumori tra le principali cause di invalidità. Oggi più che mai è dunque necessario lo sviluppo di azioni concrete educative di prevenzione e promozione della salute del cuore. Si tratta di una grande occasione che si vuole offrire gratuitamente a tutti i cittadini che lo desiderano e rappresenta un caposaldo della prevenzione cardiovascolare che l’Associazione porta avanti da oltre 18 anni”.