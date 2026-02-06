venerdì, 6 Febbraio 2026
Da lunedì a Spilamberto lavori alla rete idrica in via Santa Liberata

SpilambertoVignola
HERAcquaModena riprenderà da lunedì 9 febbraio i lavori sulla rete idrica in via Santa Liberata a Spilamberto, propedeutici all’interconnessione con gli acquedotti di Vignola e Castelvetro. In particolare, i tecnici saranno impegnati per circa tre settimane nel collegamento delle nuove condutture idriche posate la scorsa estate alla rete esistente, sia all’incrocio con via Montanara sia all’incrocio con la strada provinciale 569 di Vignola.

Si tratta di un intervento importante, che prevede un investimento di 750 mila euro, finanziato con fondi PNRR, che ha l’obiettivo di assicurare a tutto il territorio la necessaria fornitura d’acqua, anche in periodi siccitosi.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, in accordo con la polizia locale e l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, il tratto di via Santa Liberata compreso tra via Montanara a la strada provinciale di Vignola resterà chiuso al traffico fino al 27 febbraio, garantendo comunque l’accesso a residenti e mezzi di soccorso.

HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento per il territorio modenese: 800.713.888, relativo ai servizi acqua, fognature e depurazione.

















