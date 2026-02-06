Il Comune di Spilamberto nell’ambito delle politiche di promozione dell’attività sportiva e del benessere psicofisico della persona, intende sostenere la pratica del nuoto e delle attività acquatiche quali strumenti di prevenzione, inclusione sociale e diffusione di corretti stili di vita.

Per questo è stata decisa la concessione di contributi economici a rimborso parziale delle spese sostenute dai cittadini residenti a Spilamberto per l’accesso ai servizi natatori, nel corso della stagione sportiva 2024 2025.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che, nel periodo 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Spilamberto;

abbonamento (a ingressi, mensile, plurimensile, annuale) presso impianti natatori pubblici o privati.

La domanda può essere presentata: direttamente dal cittadino se maggiorenne; dal genitore o tutore legale in caso di cittadino minorenne.

Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, relative a: abbonamenti per nuoto libero; corsi di nuoto; corsi di acquaticità, aquagym e attività motoria in acqua.

Non sono in alcun caso rimborsabili: quote di iscrizione annuale; spese di tesseramento; acquisto di materiale o attrezzatura tecnica; costi assicurativi di qualsiasi natura.

Il contributo è riconosciuto a rimborso parziale, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate. La percentuale effettiva di rimborso sarà determinata in base al numero complessivo delle domande ammissibili al fine di garantire l’accesso al contributo al maggior numero possibile di aventi diritto.

La cifra complessiva dei contributi ammonta a 12.5000 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione del form on line disponibile alla pagina: https://www.comune.spilamberto.mo.it/.