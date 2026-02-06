Casa Corsini: giovani, creatività e musica, protagonisti lunedì 9 febbraio

Lunedì 9 febbraio Casa Corsini, il polo dell’innovazione e della creatività del Comune di Fiorano Modenese dedica una giornata ai giovani e alla musica.

Nel pomeriggio con l’appuntamento di “Made on Monday”, il progetto pensato per offrire nuovi spazi di espressione ai giovani del territorio e valorizzare Casa Corsini come luogo di incontro, creatività e partecipazione. Per l’occasione il FabLab sarà aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni dalle ore 15 alle 17.30, per scoprire le potenzialità delle stampanti 3D e del lasercutter. L’accesso è libero e gratuito.

Alle 21, invece, è in programma l’ultima jam session della rassegna “Fonoteca in Marmellata”, che trasforma gli spazi musicali di Casa Corsini in un luogo di incontro, condivisione e creatività, aperto a tutti. Nelle sale prova e nella fonoteca Soneek Room, dedicata a Max Teneggi, musicisti e appassionati potranno portare i propri strumenti e partecipare a improvvisazioni collettive, dando vita a connessioni sonore spontanee. Nessuna scaletta prestabilita, ma il piacere di suonare insieme, sperimentare e ascoltarsi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Le rassegne “Made on Monday” e “Fonoteca in Marmellata” sono organizzate dall’associazione Lumen, in collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.

Chi invece preferisce i libri, sempre lunedì 9 febbraio, alle ore 21, può partecipare al gruppo di lettura del BLA presso la biblioteca comunale Paolo Monelli (via Silvio Pellico, 9), che discuterà del libro “L’emporio del cielo e della terra” di James McBride. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito.

Il gruppo di lettura rappresenta un’occasione di incontro e dialogo per gli appassionati di letteratura: i partecipanti leggono il libro a casa, messo a disposizione in più copie dalla biblioteca, e si confrontano poi insieme. È possibile partecipare anche senza aver letto preventivamente il testo. La conversazione spesso si amplia, includendo consigli di lettura proposti dai partecipanti stessi, rendendo lo scambio dinamico e aperto.