Capezzera (Forza Italia) interroga la Giunta sassolese in merito all’ammanco presso la Fondazione di Modena

IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE

Oggetto: Vicenda ammanco presso la Fondazione di Modena

Premesso che

• lo scorso ottobre è emersa una grave vicenda relativa a un ammanco di oltre un milione di euro all’interno della Fondazione di Modena, riconducibile a una prolungata attività interna di distrazione di fondi;

• la Fondazione di Modena rappresenta un soggetto di rilievo strategico per il territorio, anche in ragione delle importanti risorse destinate a progetti sociali, culturali e di sviluppo locale;

• lo statuto della Fondazione prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, venga redatto il progetto di bilancio di esercizio, con il coinvolgimento preventivo del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Indirizzo;

• il Comune di Sassuolo designa un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo;

Considerato che

• un ammanco di tale entità, protratto su più esercizi, solleva interrogativi rilevanti in merito all’efficacia dei sistemi di controllo e di vigilanza interna;

• la corretta e tempestiva rappresentazione contabile dei fatti, così come l’adozione di misure correttive, costituiscono un elemento essenziale di trasparenza nei confronti del territorio;

• il patrimonio della Fondazione è anche il frutto della gestione dei risparmi dei sassolesi;

• la presenza di un delegato del Comune di Sassuolo nel Consiglio di Indirizzo attribuisce

all’Amministrazione comunale un ruolo di responsabilità istituzionale e politica nella tutela degli interessi della comunità locale;

Tutto ciò premesso e considerato,

si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. se e quando l’Amministrazione comunale sia stata formalmente informata della vicenda

dell’ammanco presso la Fondazione di Modena e delle sue dimensioni complessive;

2. se il Comune abbia richiesto o intenda richiedere chiarimenti formali alla Fondazione circa:

a) la ricostruzione minuziosa dell’attività truffaldina;

b) le falle riscontrate nei sistemi di controllo e di vigilanza;

c) le azioni correttive adottate o in corso di adozione;

d) le ricadute eventuali sulle prossime erogazioni di contributi alle realtà del territorio;

3. se l’Amministrazione comunale ritenga opportuno sollecitare, per il tramite dei propri canali istituzionali, un rafforzamento dei presìdi di controllo interno, anche con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;

4. quali azioni politiche e istituzionali l’Amministrazione intenda intraprendere affinché siano

accertate le responsabilità laddove emergano carenze nei controlli, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione ma a tutela dell’interesse pubblico del territorio sassolese.

Davide Capezzera

Capogruppo Forza Italia – Consiglio Comunale di Sassuolo