7 febbraio Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo: l’allarme della FNP CISL Emilia-Romagna. “Fenomeno in crescita che colpisce prevalentemente giovani”

RegioneSociale
In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la FNP CISL Emilia-Romagna esprime forte preoccupazione per un fenomeno che, pur presente da anni, oggi si manifesta in forme sempre più aggressive e coinvolge non solo giovani e giovanissimi, ma anche persone anziane. Il diffondersi di comportamenti violenti, sia nella vita quotidiana sia on-line, mette in allerta famiglie e comunità.

Esprimiamo la nostra preoccupazione perché il fenomeno del bullismo esiste da tanti anni, ma oggi è sempre più aggressivo e coinvolge fasce di giovani e giovanissimi – afferma Gina Risi Segretaria Generale Fnp Cisl Emilia-Romagna– È una situazione che allarma le famiglie e che riguarda anche noi pensionati. Al bullismo si affianca il cyberbullismo, che colpisce soprattutto i giovani perché vivono nei social, ma che preoccupa anche noi anziani: chiunque può diventare bersaglio di comportamenti violenti. Ci inquieta il diffondersi di una cultura della violenza, che attraversa età e contesti diversi. Come FNP CISL Emilia-Romagna ci adopereremo, insieme alla CISL, per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni e promuovere azioni concrete in grado di contrastare questo fenomeno. È una responsabilità collettiva -sottolinea – Dobbiamo lavorare per una comunità più rispettosa, capace di proteggere i più fragili e di prevenire ogni forma di prevaricazione”.

 

















