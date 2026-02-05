Tre giorni per effettuare corsi su prenotazione con “Digitale facile”

Ad Albinea inizieranno i corsi di facilitazione digitale, oltre al fatto che proseguiranno anche le lezioni per utilizzare il personal computer e lo smartphone, che già da tempo si tengono il lunedì pomeriggio in sala civica.

I nuovi corsi, che si terranno nelle mattine del martedì (sempre in Sala Civica) e del mercoledì e venerdì (in Comune – Piazza Cavicchioni), sono stati organizzati per ottenere e usare SPID e CIE; usare il Fascicolo Sanitario Elettronico; accedere ai servizi e pagamenti pubblici; navigare sicuri su Internet.

I corsi potranno essere effettuati nei seguenti giorni: martedì dalle 10 alle 13 in Sala Civica, via Morandi, 9; mercoledì dalle 9 alle 12 in municipio (1° piano) e venerdì dalle 9 alle 13 sempre in municipio.

L’iscrizione è OBBLIGATORIA almeno una settimana prima telefonando o scrivendo al numero 327.781 5294, oppure scrivendo a digitalefacile@csl-cremeria.com.

Il progetto è reso possibile grazie all’adesione del Comune al progetto Digitale Facile Emilia-Romagna finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini.