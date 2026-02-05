Tram: il timing dei lavori conclusivi intorno all’incrocio tra Prati di Caprara e Pertini

Si continua a lavorare all’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara, con un piano di cantierizzazione messo a punto per portare a termine le operazioni rapidamente, riducendo quanto più possibile gli impatti sul traffico.

Dal 9 febbraio l’ingombro del cantiere si ridimensiona, anche se per un periodo limitato, occupando soltanto due piccole porzioni dell’intersezione senza alcuna modifica alla viabilità. Pochi giorni più tardi, da sabato 14, anche il cantiere di via Emilia Ponente ad ovest dell’incrocio cambierà configurazione occupando il centro della carreggiata, senza modifiche alla circolazione.

Una boccata d’ossigeno almeno fino al 23 febbraio, quando lo snodo Pertini/Caprara tornerà ad essere direttamente interessato dai lavori per la fase conclusiva dell’intervento, che terminerà a fine marzo. Un lasso di tempo, quest’ultimo, che non sarà possibile comprimere ulteriormente, dove si imporrà la creazione di una “penisola” al centro dell’incrocio, collegata al cantiere di Prati di Caprara. L’impatto sulla fluidità del traffico, per quanto contenuto, sarà inevitabile, per effetto di un restringimento di carreggiata in prossimità dell’intersezione, che impone di immettersi nello snodo da una sola corsia, tanto da viale Pertini quanto da Prati di Caprara.

Per chi percorrerà via E. Ponente provenendo dall’Ospedale Maggiore la circolazione sarà fluida – essendo consentito sia di proseguire diritto, sia di svoltare a destra o a sinistra – purché si occupi correttamente e per tempo la corsia corrispondente.

A pochi passi, nella stessa area, con la migrazione del cantiere al centro della via Emilia nel tratto Marzabotto – Caravaggio già da lunedì 9/02 saranno sospesi gli stalli di sosta, destinati ad essere compensati, dopo un paio di settimane, dai nuovi parcheggi definitivi.

Altre novità riguardano la zona della Bolognina. A breve l’area dei lavori sul ponte Matteotti si allungherà verso i viali, raggiungendo l’attraversamento pedonale. Sulla via Giacomo Matteotti, invece, il cantiere si posizionerà progressivamente sul lato est della strada, a partire dalla metà di febbraio.

Come già preannunciato, a partire dal 10 febbraio invece ci sarà il cambio di fase in corrispondenza del ponte ferroviario di Borgo Panigale. I cantieri si sposteranno sul lato nord del ponte a seguito del completamento della sede tranviaria sul lato apposto. Durante questa fase di cantiere sarà interdetto l’accesso diretto all’ascensore e alle scale che collegano il ponte ferroviario con la Stazione SFM di Borgo Panigale. Le fermate del Trasporto Pubblico Locale attualmente ubicate sul ponte, verranno riposizionate provvisoriamente in corrispondenza di via Emilia Ponente 345. Gli utenti del trasporto pubblico, per raggiungere la Stazione SFM, dovranno percorrere poi il corsello laterale al ponte.

A nord della città, lungo la Linea Verde, nel tratto di via di Corticella compreso tra via Passarotti e via Bassanelli dal 18 febbraio si comincerà a lavorare alla vasca tranviaria, occupando il centro della carreggiata, lasciando in vigore il doppio senso nelle corsie esterne.

Sono in movimento anche i cantieri di via Bentini. In un paio di settimane i lavori tra Lipparini e Gatti si sposteranno sul lato ovest e si allungheranno tra Molière e Gorki, mantenendo il senso unico verso periferia.

Gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – in programma in questi giorni sono localizzati: