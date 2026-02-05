Storie di legami e affetti “Per una nuova narrazione familiare”

Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia? Alla domanda proverà a rispondere Chiara Saraceno, sociologa e filosofa, che sarà la protagonista del primo incontro del ciclo “Per una nuova narrazione familiare. Storie di legami e affetti”, in programma sabato 7 febbraio, alle 17, all’Auditorium Loria, a ingresso libero.

Nella conversazione, dal titolo “La famiglia naturale non esiste”, Saraceno, in dialogo con l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Carpi Tamara Calzolari, indaga che cos’è una famiglia, dopo averne osservato e studiato i cambiamenti fin dalla fine degli anni Sessanta e aver documentato come i legami familiari siano una costruzione culturale, in continua trasformazione, un concetto che di naturale ha ben poco.

La rassegna, promossa dalla sezione di Carpi dell’Università per la libera età Natalia Ginzburg e curata da Georgiana Ursache, prosegue sabato 14 febbraio con “Clementina”, la storia di una donna capace di sorreggere un’intera famiglia raccontata dall’autrice Giuliana Salvi in dialogo con Simonetta Bitasi. L’ultimo appuntamento sarà sabato 21 febbraio, con Nadeesha Uyangoda, autrice di “Acqua sporca”, che, in dialogo con Georgiana Ursache, esplora la complessità dell’identità e della migrazione.

“Nelle iniziative che proponiamo – commenta Emidia Dotti, responsabile della sezione carpigiana dell’Università della libera età Natalia Ginzburg – cerchiamo ogni anno di approfondire un tema che per noi oggi è importante: lo scorso anno è stato la liberazione femminile nella rassegna “Formidabili quegli anni”, quest’anno abbiamo scelto di parlare delle famiglie, al plurale. In collaborazione con il Centro per le famiglie e con la Biblioteca Loria e la libreria La Fenice, che ringrazio”.

La rassegna ha anche il supporto di Coop Alleanza 3.0 e di Cmb.