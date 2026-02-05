Sabato in Duomo il prossimo appuntamento del cartellone concertistico del Teatro Comunale di Modena

Si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle 21 nel Duomo di Modena il prossimo appuntamento del cartellone concertistico del Teatro Comunale di Modena. In programma, uno dei momenti più attesi della stagione, la Seconda Sinfonia “Resurrezione” di Gustav Mahler diretta da Kent Nagano alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini, del Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani e dei solisti Jane Archibald, soprano, e Christina Bock, mezzosoprano.

Alla Sinfonia “Resurrezione” Gustav Mahler si dedicò per un lungo periodo fra il 1888 e il 1895, allorché fu presentata a Berlino diretta dallo stesso compositore. Una genesi così lunga e complessa per un’opera di proporzioni e organico così insoliti (legni a 4, 10 corni, 8 trombe, 4 tromboni, 2 arpe, organo, 6 timpani e percussioni smisurate, senza contare le voci), per un’ora e mezzo di musica, fa da contrappeso a un grandioso affresco sinfonico dedicato nientemeno che al senso ultimo della vita e della morte: dai funerali di un eroe al Giudizio Universale e alla Resurrezione passando attraverso il mondo ingenuo, incantato e fiabesco del “Wunderhorn” (il corno meraviglioso). “Ho chiamato il primo tempo Totenfeier (rito funebre)”, scriveva Mahler al critico Marschalk, “e se vuole saperlo è l’eroe della mia Sinfonia in re maggiore che porto alla tomba, e la cui vita osservo riflessa in un limpido specchio, come in una visione d’insieme dall’alto. E intanto ecco il grande interrogativo: Perché sei vissuto? Perché hai sofferto? Tutto questo è soltanto un immane, atroce scherzo? A queste domande dobbiamo in qualche modo rispondere, se è nostro destino continuare a vivere, o anche solo continuare a morire! Chi anche una sola volta nella vita si è sentito risuonare dentro questa domanda deve dare una risposta; questa risposta io do nell’ultimo tempo”.

Kent Nagano è considerato uno dei più importanti direttori d’orchestra contemporanei, sia nel repertorio operistico sia in quello sinfonico. Dal settembre 2015 è Direttore Musicale Generale della Staatsoper di Amburgo e Direttore Principale della Philharmonisches Staatsorchester Hamburg. A partire da settembre 2026 sarà Direttore Principale e Direttore Artistico dell’Orquesta y Coro Nacionales de España a Madrid e ha assunto il ruolo di Principal Artistic Partner della Filarmonica Toscanini dalla stagione 2025/2026. Inoltre, è Direttore Artistico del progetto “The Wagner Cycles” del Dresdner Musikfestspiele con la Dresdner Festspielorchester e Concerto Köln, e collabora stabilmente con il Festival di Herrenchiemsee. È Direttore Onorario del Deutsches Symphonie-Orchester Berlin dal 2006, di Concerto Köln dal 2019, dell’Orchestre symphonique de Montréal dal 2021 e della Philharmonisches Staatsorchester dal 2023. Ha vinto premi Grammy per le sue registrazioni di Doktor Faust di Busoni con l’Opéra National de Lyon, Peter and the Wolf di Prokof’ev con la Russian National Orchestra e L’amour de loin di Saariaho con il Deutsches Symphonieorchester Berlin. Collabora da molti anni con etichette discografiche quali BIS, Decca, Sony Classical, FARAO Classics e Analekta, e ha inoltre inciso CD con Berlin Classics, Erato, Teldec, Pentatone, Deutsche Grammophon e Harmonia Mundi.

Biglietti da 15 a 40€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.