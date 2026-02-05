Reggio Emilia, rapina un bar puntando un coltello alla gola di una dipendente: arrestato

È un trentaquattrenne italiano di origini campane, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, l’uomo arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di ieri dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia per una rapina ai danni di un bar cittadino.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16, quando la sala operativa della Questura reggiana ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina appena consumata, ai danni di un esercizio commerciale di viale Umberto I, da parte di un soggetto completamente travisato e armato di coltello. Immediatamente sono intervenuti sul posto gli equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile, seguiti dalla Polizia Scientifica per gli accertamenti di rito.

Fondamentale, ai fini delle indagini lampo, è risultata l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza interni all’esercizio commerciale preso di mira, nonché da quelli comunali e da altri negozi situati nelle immediate vicinanze. Tali elementi hanno consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti del presunto autore della rapina e di individuare il luogo in cui lo stesso si era rifugiato subito dopo il colpo.

Da quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato reggiana, il 34enne si sarebbe introdotto all’interno del bar e, con un coltello, avrebbe minacciato una barista intimandole di consegnargli i soldi della cassa. Quest’ultima avrebbe tentato di opporre resistenza ma l’uomo le avrebbe puntato il coltello alla gola obbligandola ad apire la cassa e consegnargli il denaro per poi darsi immediatamente alla fuga.

Nel giro di nemmeno un’ora, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare il soggetto, recuperando sia i capi di abbigliamento utilizzati durante la rapina sia il coltello impiegato per minacciare la dipendente del bar e per impossessarsi della somma di circa 100 euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci, proseguono per far luce su altri delitti analoghi commessi nelle settimane precedenti, sempre nel medesimo quartiere, allo scopo di rintracciarne gli autori.