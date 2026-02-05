giovedì, 5 Febbraio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 6 febbraio 2026

Meteo
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli/moderate che nella prima parte della giornata interesseranno tutti i settori, con quota neve superiore ai 1000/1100 metri. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a lasciare la Regione spostandosi verso Est.

Temperature in lieve aumento le minime comprese tra 7 e 9 gradi; in diminuzione le massime con valori attorno a 11 gradi. Venti di direzione variabile, generalmente deboli sulle pianure, con temporanei rinforzi sino a forti sui rilievi appenninici e costa romagnola. Mare tendenzialmente mosso, localmente molto mosso sul settore più meridionale.

(Arpae)

















Redazione 1

