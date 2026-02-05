Nutella come icona culturale, celebrata con un volume da collezione

giovedì, 5 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
ROMA (ITALPRESS) – Il World Nutella Day, celebrato ogni anno il 5 febbraio, è stato creato spontaneamente nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso. Una giornata dedicata a unire i fan di Nutella in tutto il mondo per ringraziarli del loro affetto e permettere loro di condividere la propria passione sui social media attraverso foto, ricette e messaggi. Fin dalla sua nascita, il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale, con fan in tutto il mondo.
In occasione del World Nutella Day 2026 verrà presentato un volume da collezione, edito dalla casa editrice Assouline: uno speciale coffee table book che esplora tutte le sfaccettature dell’universo Nutella attraverso sei capitoli – History, Quality, Bread & Breakfast, Versatility, Nutella World e Iconicity – offrendo un racconto visivo e narrativo che ne ripercorre l’evoluzione “come simbolo culturale riconosciuto a livello globale – spiega Ferrero in una nota -. Il libro rappresenta una celebrazione dell’eredità di Nutella in quanto icona capace di unire generazioni, culture e tradizioni, testimoniando come Nutella sia entrata nell’immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo. Amata in oltre 170 Paesi e prodotta in undici stabilimenti nel mondo, Nutella è da sempre protagonista sulle tavole di milioni di famiglie, accompagnando rituali e momenti di consumo: dalla colazione ai momenti di pausa, dalle ricette casalinghe alle creazioni più originali. Un legame profondo con i suoi Lovers che continua a evolvere, alimentando un dialogo fatto di creatività, condivisione e passione”.
Negli anni, Nutella ha costruito una relazione sempre più stretta con il mondo dell’arte e della creatività, dando vita a progetti capaci di raccontarne il valore simbolico. Il volume realizzato insieme ad Assouline rappresenta una nuova tappa di questo percorso, “confermando il ruolo di Nutella come protagonista anche oltre i confini del mondo del food”, sottolinea ancora Ferrero.
“Il World Nutella Day è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan, che hanno elevato Nutella a icona culturale, celebrata persino nei libri e nelle mostre, oltre che sulle tavole di milioni di persone. Nutella è da sempre sinonimo di gioia e positività e oggi la sua famiglia di prodotti è più ricca che mai: dai biscotti agli snack, dal gelato ai prodotti da forno surgelati, fino alla nuova proposta Plant-Based. In Ferrero continuiamo ad innovare per rispondere alle esigenze in evoluzione dei consumatori e offrire esperienze di consumo uniche e coinvolgenti”, ha dichiarato Thomas Chatenier, Presidente Globale di Nutella.
“Negli ultimi anni – conclude Ferrero -, Nutella ha confermato il proprio spirito di innovazione, evolvendosi da Love Brand a vero e proprio Powerbrand globale, grazie all’ampliamento costante della gamma. Un percorso che testimonia la capacità della marca di interpretare nuovi momenti di consumo e rispondere, talvolta anticipandoli, ai trend emergenti”.
Anche quest’anno, il 5 febbraio, il marchio invita i fan a celebrare il World Nutella Day condividendo sui social il proprio “Nutella Way” – che sia una ricetta, un rituale, un ricordo o un momento speciale – utilizzando gli hashtag #Nutella #CondividiUnSorrisoConNutella #WorldNutellaDay.

