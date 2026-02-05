Nuova convenzione tra l’Unione delle Terre d’Argine e il Centro Documentazione Donna di Modena

Il Consiglio dell’Unione ha stipulato un accordo con l’associazione culturale femminile che da trent’anni si occupa di valorizzare la differenza di genere e affermare il punto di vista delle donne in ogni ambito della vita sociale, politica e culturale, con particolare riferimento alle elaborazioni teoriche in ambito nazionale e internazionale.

La convenzione, valida per tre anni e rinnovabile con una nuova delibera, prevede un contributo annuale di 12mila euro da parte dell’Ente, a fronte dell’impegno del Centro Documentazione Donna di elaborare progetti e iniziative autonome, finalizzate a diffondere la storia, le esperienze e il pensiero delle donne.

In base all’accordo, l’associazione svilupperà attività negli ambiti della ricerca – dalla storia delle donne e dei movimenti femminili alla conciliazione dei tempi e l’occupazione femminile –, documentazione e gestione della biblioteca specializzata in studi di genere, valorizzazione e promozione sul territorio di attività culturali e progetti di diffusione della cultura delle differenze di genere, didattica e formazione. L’attività del Centro Documentazione Donna verrà svolta in raccordo, anche tramite funzioni di consulenza e supporto scientifico, con le associazioni presenti e attive sul territorio.

Nell’anno dell’80° anniversario del voto alle donne, la convenzione rafforza l’impegno dell’Unione Terre d’Argine nella valorizzazione della differenza di genere e del punto di vista delle donne nei vari ambiti della società, impegno certificato dalla scelta di ricostituire la Commissione per le Pari opportunità, organo consultivo che promuove politiche di parità, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione nei quattro Comuni dell’Unione.

Costituita come associazione culturale nel 1996, il Centro Documentazione Donna conta oggi circa centocinquanta socie di diverse generazioni e nella sede della Casa delle Donne di Modena presenta una biblioteca specializzata in Women and Gender’s studies con un patrimonio di 9mila titoli di saggistica, narrativa e letteratura, oltre a un archivio storico delle associazioni e dei movimenti delle donne.