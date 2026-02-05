Mirandola tappa del percorso di memoria legato alla figura di Odoardo Focherini

L’11 febbraio Mirandola ospiterà una delle tappe del progetto promosso dalla Fondazione Fossoli e dedicato a Odoardo Focherini (1907–1944), figura centrale nella rete di salvataggio degli ebrei perseguitati durante la Seconda guerra mondiale e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem.

La tappa mirandolese si svolgerà a partire dalle ore 9.45 presso la Casa di Odoardo Focherini, in piazza Costituente, uno dei luoghi simbolo di un percorso espositivo diffuso che si articola in 16 tappe tra Mirandola, Carpi e Modena. Un itinerario che attraversa case, edifici pubblici, luoghi istituzionali e di culto, trasformandoli in spazi di racconto e di memoria.

Attraverso pannelli informativi e installazioni, il progetto intreccia la vicenda biografica di Focherini con quelle di uomini e donne che, negli stessi anni, furono protagonisti di scelte diverse: persecuzione, salvezza, resistenza o indifferenza. Un racconto corale che restituisce la complessità di un’epoca e invita a una riflessione attuale sul valore della responsabilità individuale. In occasione dell’inaugurazione della mostra diffusa, sono stati inoltre attivati due percorsi di trekking urbano rivolti agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Montanari” di Mirandola, curati dalla Fondazione Fossoli. I percorsi prevedono diverse soste nei luoghi più significativi del territorio: la casa in cui visse Odoardo Focherini, l’ex sede dell’Hotel Italia, il Palazzo Municipale e la frazione di San Martino Spino. In ogni tappa sono previsti approfondimenti storici e testimonianze coordinate da una ricercatrice esperta della Fondazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la comunità mirandolese per riscoprire una pagina fondamentale della propria storia e per riaffermare il valore della memoria come strumento di consapevolezza civile, capace di interrogare il presente e orientare il futuro.