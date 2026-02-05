giovedì, 5 Febbraio 2026
Maranello, il Carnevale con la Banda Rulli Frulli

Sabato 7 febbraio in Piazza Libertà un pomeriggio di musica, giochi e animazioni

Rulli Frulli (immagine fornita dal Comune di Maranello)

A Maranello arriva il Carnevale: sabato 7 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17 in Piazza Libertà un pomeriggio di laboratori, attività e giochi. Ospite speciale di questa edizione una delegazione della Banda Rulli e Frulli, l’ensemble musicale di Finale Emilia che vede la partecipazione di ragazzi, adolescenti e giovani adulti, abili e diversamente abili.

Saranno loro ad allietare in allegria il pomeriggio, con interventi musicali itineranti e uno speciale laboratorio musicale “Rulli Frullini” per bambini 6-11 anni. Per tutto il pomeriggio la piazza sarà animata da laboratori creativi per bambini dalla più tenera età fino agli 11 anni, truccabimbi, attività e giochi tra cui una postazione di giochi da tavolo. In programma anche le fiabe itineranti “Animali in maschera!”, un percorso con i tricicli in collaborazione con la Polizia Locale , un’area ristoro a cura delle associazioni Hewo Modena e Acim. I bambini e gli adulti sono invitati a partecipare mascherati, in caso di maltempo la festa è rimandata a sabato 14 febbraio. Info: Servizio Istruzione Via Vittorio Veneto 9 tel. 0536240042.

















