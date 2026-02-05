Magie di Carnevale in piazza Matteotti a Modena

Dal 6 al 28 febbraio arriva in piazza Matteotti la rassegna “Magie di Carnevale”, un appuntamento pensato per portare colore, allegria e fantasia nel cuore dell’inverno, con dolciumi, crêpes appena preparate e animazioni dedicate ai più piccoli.

Durante tutta la rassegna sarà possibile gustare leccornie tipiche del Carnevale, mentre nei mercoledì del mese il divertimento è assicurato grazie a tre imperdibili appuntamenti di animazione per bambini, con artisti e attività capaci di stupire e coinvolgere grandi e piccini.

Gli appuntamenti di animazione inizieranno mercoledì 11 Febbraio insieme al Mago Serenello: illusioni, risate, momenti di meraviglia e un simpatico regalo per tutti i bambini presenti. Mercoledì 18 febbraio giocheremo con leggerezza e fantasia grazie al laboratorio di bolle giganti con La Dama Dorè, mentre il 25 Febbraio tutti i bambini potranno provare i pattini insieme agli esperti istruttori del PalaMadiba, un’esperienza dinamica e divertente per avvicinarsi al mondo del pattinaggio.

Tutte le animazioni sono gratuite e iniziano alle ore 16.30.

“Magie di Carnevale” si propone come un’occasione di incontro e festa per le famiglie, un momento di spensieratezza da condividere, tra sapori golosi e attività creative, nel pieno spirito del Carnevale.

L’iniziativa è organizzata da Modenamoremio con il Patrocinio del Comune di Modena.