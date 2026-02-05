giovedì, 5 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl Comune di Reggio Emilia aderisce al “Manifesto dei diritti alla vita...





Il Comune di Reggio Emilia aderisce al “Manifesto dei diritti alla vita fino alla fine”

Reggio EmiliaSociale
Tempo di lettura 1 min.

L’impegno della Giunta per garantire l’autodeterminazione e l’applicazione di pieni diritti anche nei momenti di malattia e fine vita

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Giunta comunale ha approvato l’adesione al “Manifesto dei diritti alla vita fino alla fine” promosso nell’ambito del progetto “InVita Percorsi e azioni per la creazione di Caring Communities”, coordinato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia e nato con l’obiettivo di creare nel territorio di Reggio Emilia una tra le primissime esperienze in assoluto di “compassionate communities”.

Il manifesto – frutto di un lavoro corale che ha coinvolto associazioni e cittadini – dà voce ai diritti che ogni persona dovrebbe vedersi garantire, in particolare in una situazione di malattia e nella parte finale della vita: rappresenta quindi uno strumento importante per promuovere la cultura dell’autodeterminazione e far conoscere le possibilità che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per permettere a ciascuno di essere protagonista delle proprie scelte, anche nei momenti più delicati della vita. In particolare, i diritti presi in considerazione nel manifesto sono: il diritto all’informazione, sulle forme di tutela, ma anche su cure e terapie, perché possa prendere decisioni consapevoli e disporre del tempo a disposizione; il diritto ad una cura dignitosa e personalizzata, che comprende anche l’accesso, libero ed equo, alle cure palliative; il diritto a non essere lasciato solo e il diritto a vivere in una comunità compassionevole, vale a dire attenta alla fragilità altrui, capace di riconoscerla e di attivarsi per contrastarla.

Il Manifesto propone anche azioni concrete che, come comunità, è importante intraprendere affinché questi diritti possano essere sempre più accessibili: cambiare il linguaggio con cui si parla di fragilità, malattia e morte; formare gli operatori socio-sanitari su questi temi, per garantire un’assistenza competente e compassionevole; riconoscere il ruolo della famiglia e dei caregivers, affinché diventino consapevoli della loro centralità nei percorsi di cura e possano ottenere un sostegno adeguato; garantire l’accesso equo ai servizi; costruire insieme, con il contributo di tutti, una comunità che si prende cura della vita, fino alla morte.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.