Fondazione di Modena: gli esiti della verifica interna e le attività a tutela del patrimonio

Si è conclusa la verifica interna chiesta da Fondazione di Modena a KPMG, una delle più grandi reti globali di servizi professionali, specializzata in revisione contabile, advisory, servizi fiscali e legali. Il vasto impegno è stato sviluppato per ricostruire con rigore l’intera sequenza delle operazioni e circoscrivere con precisione modalità e portata dei fatti relativi all’ammanco fatto registrare ai danni di Fondazione di Modena.

L’attività di verifica ha richiesto un’analisi puntuale su un perimetro ampio sotto diversi punti di vista: 1° gennaio 2019 – 31 ottobre 2025 il periodo preso in considerazione, 16 conti correnti bancari, 5 carte di credito/debito e la cassa contanti, con una ricostruzione delle movimentazioni in uscita e con esclusione di specifiche tipologie di addebiti ricorrenti (utenze e altre spese analoghe) e delle operazioni di accredito.

Si è trattato di un lavoro complesso che ha richiesto tempi tecnici lunghi anche per la natura delle fonti: una parte dei dati era da subito nella diretta disponibilità della Fondazione e consultabile come soggetto proprietario nel rispetto della normativa applicabile; altre informazioni, invece, sono soggette a specifiche tutele di riservatezza e sono state acquisite e utilizzate solo dopo che sono state messe a disposizione dall’Autorità giudiziaria. In particolare, nei primi giorni di novembre 2025, KPMG ha partecipato agli accertamenti tecnici non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.) presso la Guardia di Finanza; il 20 novembre 2025, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, la Guardia di Finanza ha messo a disposizione della Fondazione di Modena il materiale informatico sequestrato (“copia fine”).

Al termine degli approfondimenti sono state individuate 10.819 operazioni “in scope” (ossia rilevanti per trovare/riscontrare eventuali irregolarità), sottoposte a verifiche mirate: riscontro degli IBAN di destinazione con la documentazione di spesa, confronto degli importi con fatture e altri documenti, analisi delle causali e controlli sulla documentazione contrattuale. È stata inoltre esaminata la rendicontazione della cassa contanti e la relativa documentazione giustificativa.

Dalle risultanze preliminari dell’incarico emerge che, dei 16 conti correnti esaminati, 3 sono risultati interessati dall’attività illecita (uno in forma marginale, uno in forma intermedia, uno in forma prioritaria). L’ammontare dei fondi oggetto di distrazione è pari a 1.162.810 €, riferito a 807 bonifici in uscita. I dati indicano, inoltre, che le distrazioni si sono sviluppate lungo l’intero periodo considerato, con un andamento crescente e importi sensibilmente maggiori nel 2024 e nel corso del 2025; l’ultima operazione risulta datata 13 ottobre 2025, il giorno precedente la sospensione dal lavoro dell’indagato. Le movimentazioni fraudolente risultano indirizzate verso 8 destinazioni differenti; è stato riscontrato l’utilizzo di artifici e tecniche contabili complesse, con l’evidente finalità di rendere meno agevole l’individuazione delle operazioni disoneste.

Le verifiche condotte non hanno evidenziato coinvolgimenti diretti o indiretti di altri soggetti interni alla Fondazione. Per esigenze di tutela delle iniziative in corso e nel rispetto dei vincoli di riservatezza – spiega Fondazione Modena – allo stato non è possibile fornire ulteriori dettagli.

Fondazione ha avviato un percorso di rafforzamento delle procedure e dei presìdi di verifica, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente i sistemi di prevenzione e monitoraggio. Anche su questo aspetto si manterrà un livello di comunicazione adeguato, coerente con le esigenze di efficacia delle misure adottate e con la necessaria riservatezza.