Conte “Sulla sicurezza il governo non sta proteggendo i cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sto dietro alle ricostruzioni di vittorie o non vittorie: noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto a questo governo ‘non state assicurando la sicurezza e la protezione dei cittadinì. Questo è il quarto anno di governo, avete preso voti per questo e i cittadini si sentono più insicuri. Iniziate a fare queste modifiche normative, introducendo un patto per quanto riguarda la sicurezza tra prefetture e Comuni, stanziate fondi, date risorse e investimenti alle forze dell’ordine e non intervenite semplicemente con una solidarietà o con strette per tutti i cittadini che manifestano”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a “Radio Anch’io” su Radio Rai1 in merito alla mozione unitaria del centrosinistra per i fatti di Torino. Per Conte bisogna “riportare il dibattito nella giusta direzione: per quanto mi riguarda, non c’è colore politico. Bisogna sempre intervenire, stare attenti, tenere sotto controllo l’ordine pubblico. Abbiamo anche l’attività di intelligence che attraverso vari strumenti cerca di non inasprire il clima”.
(ITALPRESS).
