Cina, 1,1 miliardi di utenti Internet, l’IA generativa sempre più diffusa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine 2025 la Cina contava 1,125 miliardi di utenti Internet, con il tasso di penetrazione salito all’80,1%, secondo un rapporto ufficiale del settore.

Il rapporto, pubblicato giovedì dal China Internet Network Information Center, evidenzia una più ampia adozione della tecnologia di intelligenza artificiale generativa nel settore industriale e in quello dei consumatori del Paese, con il numero di utenti che ha raggiunto 602 milioni.

Il rapporto conclude che il settore Internet in Cina ha compiuto “progressi significativi” nel periodo 2021-2025, citando una copertura ampliata, un’applicazione più profonda e un miglioramento dell’innovazione tecnologica.
