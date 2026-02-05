Al via il monitoraggio della qualità dell’aria al polo scolastico di via Fratelli Rosselli a Reggio

Il laboratorio mobile, collocato nel cortile dello Zanelli, verrà utilizzato anche per attività formative con gli studenti

A partire da oggi, giovedì 5 febbraio, per un mese la qualità dell’aria attorno il polo scolastico di via Fratelli Rosselli sarà monitorata ogni giorno grazie alla sperimentazione avviata dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Arpae nell’ambito della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria. Il laboratorio mobile, collocato nel cortile dell’Istituto Zanelli, effettuerà un controllo costante della qualità dell’aria rilevando la presenza o meno dei principali inquinanti atmosferici tra cui Pm10, ossidi di azoto, ozono, benzene e monossido di carbonio. La sperimentazione ha, inoltre, un obiettivo formativo e di sensibilizzazione di studenti e famiglie sul problema degli inquinanti atmosferici. Il laboratorio sarà infatti l’occasione per realizzare, da parte di Arpae, incontri sul tema con diverse classi della scuola.

Le attività didattiche si svolgeranno tra il 10 e 12 febbraio coinvolgendo diversi classi anche grazie al progetto del professore dello Zanelli, Mirco Marconi che ha sviluppato un biomonitoraggio della qualità dell’aria utilizzando i licheni come bioindicatori. I dati giornalieri validati da Arpae saranno visibili tutti i giorni sul web www.arpae.it. Al termine della campagna sarà pubblica sullo stesso sito una relazione finale con i dati del periodo di rilevazione. La scelta di collocare la centralina mobile presso lo Zanelli, nata grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Tutela dell’ambiente di Comune con Arpae, risponde alla volontà di poter misurare in modo puntuale, soprattutto in alcune fasce orarie, l’impatto del trasporto privato in un’area a forte densità scolastica. Grazie ai dati ricavati durante la sperimentazione sarà importante avviare un confronto con le famiglie.

La presenza nell’Istituto di un importante progetto di misurazione biologica della qualità dell’aria tramite analisi di licheni, inoltre, consentirà un raffronto prezioso per una didattica che mira a creare maggiore consapevolezza nelle giovani generazioni dell’importanza della tutela dell’ambiente. Per maggiori informazioni: re-urp@arpae.it; Comune di Reggio Emilia, U.d.P. RE_ACTS Aria Clima Territorio Salute alla e-mail: cambiamenti.climatici@comune.re.it