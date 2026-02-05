giovedì, 5 Febbraio 2026
Accordo Comune–Hera sui tutor, Severi (Forza Italia): “si scaricano le colpe sui cittadini per nascondere le falle del servizio”

“A due anni dall’introduzione del porta a porta, parlare ancora di “zone critiche” significa — implicitamente — certificare che il servizio presenta problemi strutturali e organizzativi che non possono essere bellamente scaricati sui cittadini. Se esistono aree della città dove il sistema non funziona, questa è prima di tutto una denuncia delle criticità della gestione, non solo un atto d’accusa verso la comunità.

Per questo riteniamo grave ma anche offensivo l’accordo tra Comune e Hera che introduce tutor incaricati di controllare e “rieducare” i sassolesi, trattati come scolaretti indisciplinati. È una scelta che ribalta le responsabilità: invece di affrontare le evidenti carenze del servizio, si preferisce puntare il dito contro i cittadini.

Sia chiaro: comportamenti incivili esistono e vanno contrastati con fermezza. Nessuno li giustifica. Ma usarli però come alibi per nascondere errori di pianificazione, rigidità organizzative e disservizi è inaccettabile. Un sistema di raccolta efficiente deve essere progettato per funzionare nella dura realtà quotidiana, non in condizioni “ideali”.

I tutor, peraltro, da chi saranno pagati ? Mi viene da dire dai cittadini stessi: un ulteriore costo che si somma a disagi e inefficienze, mentre Hera e amministrazione evitano di assumersi pienamente le proprie responsabilità. Curioso istituire un servizio di controllo pagato dagli utenti per punire gli utenti stessi.

Il degrado non si combatte criminalizzando i sassolesi, ma costruendo un servizio davvero vicino alle esigenze delle famiglie, flessibile, efficace e capace di auto correggere rapidamente gli errori. Serve un rapporto di fiducia e reciprocità, non una narrazione che individua colpevoli per coprire falle gestionali.

Migliorare la qualità della raccolta e arrivare a una tariffa realmente equa e puntuale deve essere un obiettivo condiviso. Ma questo richiede prima di tutto un cambio di approccio: meno propaganda e più assunzione di responsabilità da parte di chi gestisce il servizio”.

