Tutto pronto per la seconda domenica del Carnevale del Castlein

Dopo il grande successo della prima sfilata tornerà, domenica 8 febbraio, il Carnevale di Castelnovo di Sotto.

L’appuntamento per bambini e famiglie sarà nel centro storico del Paese a partire dalle ore 14.30. Sarà ancora presente la maschera di Donald Trump che, fin dal momento della presentazione della kermesse, ha chiesto di essere messo a conoscenza della ricetta del gnocco fritto castelnovese in cambio di una montagna di dollari. Nel caso però, che il Castlein (la maschera tradizionale castelnovese che governerà il Comune fino al 22 febbraio) non dovesse accettare, il presidente Usa ha minacciato di annettere il territorio di Castelnovese agli Usa come 51esimo Stato. E’ quindi probabile che ci saranno aggiornamenti sulla trattativa.

Nel frattempo sfileranno in corteo le scuderie che si contenderanno il gonfalone: i “Club 69 Classe 96” con ““Social Re-Volution. Il regno dei like”; la scuderia “Avis” con “Avanti tutta”; i “Saber” con “The greatest Saber show”; la “Belvedere 3.0” con un carro ispirato al famosissimo cartone animato “One piece”; l’“Olimpia 2” con “Catturati dalla rete”; la “Junior” con “Fiesta de colores: il cuore del Massico”; la scuderia “Montagnola” con “Per un pugno di coriandoli, c’era una volta il west della Montagnola” e la “Fiac” con la mascherata “Le zanzare di Zanzibar”. Sarà presente il carro realizzato dal gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos”, che porteranno in piazza una mascherata dal titolo “Monster Hunter Kapitalistisch”. Ci sarà anche il carro “C’era una volta Castelwest”, realizzato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola d’infanzia Girasole-Palomar. Sfileranno infine l’associazione Botteghe della Rocca; i “Ribelli” con “La grande infornata” e i giovanissimi artisti della “Confraternita 109” con “Castel Riders”.

In piazza ci saranno un parco giochi con gonfiabili, le sculture fatte con i palloncini, il truccabimbi e le bolle giganti di sapone, oltre ai volontari che prepareranno lo gnocco fritto.

Ospite di domenica 8 febbraio sarà il Centro teatrale Corniani, che sarà presente con il suo palcoscenico itinerante a tre ruote e lo spettacolo di burattini.

In tutte le date delle sfilate sarà aperto il Museo della Maschera in municipio, la mostra nella chiesa della Madonna.

L’ingresso al Carnevale costa 8 euro (ridotto 7 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.