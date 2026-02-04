mercoledì, 4 Febbraio 2026
Stamane l’inaugurazione del Ponte di San Martino Secchia

CarpiIn evidenza CarpiSan ProsperoViabilita'
Questa mattina, alla presenza del Sindaco Righi per l’Amministrazione di Carpi e del Sindaco Borghi per il Comune di San Prospero, è stato inaugurato il nuovo Ponte di San Martino Secchia.

I lavori, iniziati alla fine di marzo 2025,  hanno riguardato la demolizione completa degli  impalcati – le strutture a sostegno del piano stradale – sostituiti da una nuova costruzione mista in acciaio e calcestruzzo composta da tre travi in acciaio e da una soprastante soletta collaborante in cemento armato. Il nuovo impalcato è stato appoggiato sulle pile e sulle spalle già esistenti, senza la necessità di realizzare particolari opere o irrigidimenti.

La nuova struttura consente una diversa conformazione della piattaforma stradale che, a fronte di una carreggiata larga 3,5 metri, ha consentito di realizzare anche due piste pedonali e ciclabili (della larghezza utile di 1,5 metri) poste su ogni lato della carreggiata e realizzate con struttura metallica a sbalzo.

L’opera è stata finanziata da fondi ministeriali e da risorse proprie del Comune di Carpi, per 1 milione 980 mila euro. L’intervento è stato realizzato dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Cme Consorzio Imprenditori Edili di Modena, Fea Srl di Castelfranco Emilia, Emiliana Asfalti Srl di San Felice.

















